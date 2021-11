MHP'li Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz

MHP Kocaeli milletvekili Fikret Sancaklı 2023 seçimlerine ilişkin "Türkiye'nin beka seçimi" dedi ve 'Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz" ifadesini kullandı.

Partisinin "Adım adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Sakarya'da düzenlediği toplantıda konuşan Sancaklı “Bu 2023 meselesi öyle sadece parti meselesinden çıkmış, iş gerçekten Devlet beyin söylediği gibi beka meselesine geldi. Onun için bu 2023 seçiminde bir şeye karar vereceksiniz, takım tutar gibi parti tutmayacaksınız, benim size tavsiyem bu olaylara bakın ne oluyor. Bu seçim Türkiye’nin beka seçimi 100’üncü yılda. Bir oy o kadar önemli ki, herkesin oyu bir oy. Ama verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz. İşler iyi çıkarsa çok iyi ama işler sıkıntıya düşerse o verilen oyla o zaman hem bu dünya hem öbür dünyada vebal altında kalırız” dedi.

'Dünyadaki sıkıntıları görmeden eleştirmek insafsızlık'

Aynı toplantıda konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ise“Türkiye kolay bir sürecin içerisinde değil, kalkıp bir elimiz yağda, diğer elimiz balda gibi bir anlayışında değiliz. Ekonomik anlamda yaşadığımız problemler var, sosyal alanda sıkıntılar var. Bunların olmadığı iddiasında değiliz. Hayat pahalılığı ve fiyat istikrarının temin edilmesi noktasında bir takım sıkıntılar ile karşı karşıyayız" dedi.

Hükümetin şu an bunlarla mücadele içerisinde olduğunu savunan Bülbül "Türkiye’nin kronik ekonomik kırılganlıklarını hepimiz biliyoruz. Ama şu an dünyayı 2 yıldan beri kasıp kavuran ve dünyada en güçlüyüm diyen, ekonomi ve kamu maliyesi en dirençli olduğunu iddia eden, her yıl cari fazla veren ülkelerin bugün geldiği durumları görmezden gelerek, dünyada meydana gelen sıkıntıları, daralmayı, enflasyonu, tedarik zincirlerinde yaşanan bunalımı, akaryakıt, lojistik ve her alanda yaşanan sıkıntıyı görmezden gelerek, bunlar sanki yokmuş gibi hareket ederek bir şeyleri izah etmek veya eleştiri yapmak en hafif tabir ile insafsızlıktır" diye konuştu.

Toplantıya MHP'lilerin yanısıra AKP Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de katıldı.