MHP'li Yalçın: Hastalıklı parlamenter sistemin arazlarından erken seçim geride kalmıştır

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, güncel gündemle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yalçın, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Hastalıklı parlamenter sistemin arazlarından biri olan erken seçim atmosferleri, geride kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, seçimlerin zamanında yapılması hükümetin halktan aldığı yetkiyle işine bakması için getirilmiştir" dedi.

Yalçın'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamadan bir bölüm şöyle:

"Mevcut sorunlara rağmen ekonomide ve dış politikada kendini gösteren olumlu tablo, zillet cephesi tarafından kuru gürültü ve taşkınlıkla örtülmek istenmekte, hem kafalar hem de sokaklar karıştırılmaya çalışılmaktadır…

Erken seçim çığırtkanlığına gelince... Hastalıklı parlamenter sistemin arazlarından biri olan erken seçim atmosferleri, geride kalmıştır. Parlamenter sistemin koalisyonlar, siyasi istikrarsızlıklar, hükümet ve güvenoyu krizleri gibi kronik hastalıkları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aşısıyla tedavi edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, seçimlerin zamanında yapılması hükümetin halktan aldığı yetkiyle işine bakması için getirilmiştir.

Halkın çoğunluğunu oyunu almış ve güven sorunu bulunmayan bir hükümet iş başındayken; Türkiye’nin sorunlarının çözümünü maceracı ittifaklarda aramanın beyhude olduğu, kamuoyunda yaygın bir kanaattir. O bakımdan, hakikatleri görmezden gelip inkarcı politikalar takip etmek faydasızdır." (ANKA)