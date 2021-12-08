MHP’li Saffet Sancaklı: Kulüpler kötü yönetiliyor, borç takıp ayrılıyorlar

MHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi Saffet Sancaklı, mecliste yaptığı açıklamada, spor yasasının elde olmayan nedenlerden dolayı geciktiğini ancak bütçeden sonra bu konuyu hızlıca ele alıp yeni spor yasasını çıkaracaklarını söyledi.

Sancaklı, bu yasanın ‘siyasi bir çalışma’ olmadığını söyleyerek Türk sporunun geleceğini bu yasada gördüğünü belirtti. Sancaklı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Spor yasası konusunda aslında iki sene önce Sayın Bakan ve Gençlik Spor Bakanlığındaki ekibi bir çalışma yapmıştı. Fakat pandemiden dolayı bu biraz gecikti. Bu yasada bizim de ciddi katkımız var ve yasanın bir an önce de çıkmasını istiyoruz. Bütçeden sonra bu yasayı Genel Kurul salonuna getirip inşallah oy birliğiyle çıkaracağız. Çünkü bu yasa bir siyasi çalışma değildir, siyaset üstü bir konudur. Çünkü neticede Türk sporunun geleceği bu”.

Sancaklı, yasayı neden çıkarmak istediklerini sorusunu da cevaplayarak, kulüplerin kötü yönetildiğini ve kimsenin bir sorumluluk taşımaksızın kulüpleri borç batağına götürüp kulüpten ayrıldıklarını söyledi.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin borç durumları hakkında da bilgi veren Sancaklı, kulüplerin yaklaşık 6 ay önce 17,5 milyar toplam borcu olduğunu ancak kur artışı ile birlikte bunun 25 milyar düzeyine ulaştığını söyledi.

Buna yıllık faizin de eklenmesiyle ciddi bir borç yükünün oluştuğunu ifade eden Sancaklı, borçların ‘harcama yaptıktan sonra çekip gidenler’ nedeniyle oluştuğunu iddia etti.