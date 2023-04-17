MHP’li işyeri sahibi Gelecek Partili sandığı sivil polise yumruk attı

Ankara’da Gelecek Partisi’ne ait afişin iş merkezine asılmasıyla başlayan tartışmada, MHP'li olduğu iddia edilen işyeri sahibi olaya müdahale eden sivil polise yumruk attı. Polis memuru sahibinden kendisine yumruk attı için, işyeri sahibi ise kendisine küfür ettiği iddiasıyla polis memurundan şikayetçi oldu. Saldırı sonrasında polis memuruna 7 günlük rapor verildi.

T24'te yer alan habere göre 2 Nisan’da Yenimahalle'deki Batı Sitesi Mahallesi 2331. sokakta bulunan iş merkezinin çatısına yakın bölümüne Gelecek Partisi’ne ait afiş asılması sırasında partililer ile iş merkezinde oto yıkama dükkanı sahibi Ahmet K. arasında tartışma çıktı. Gelecek Partisi’nin aynı binada ilçe başkanlığı bürosunun bulunması nedeniyle asılmak istenilen pankartın engellenmesiyle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, olay yerine bölgedeki resmi polislerin yanı sıra Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde de sivil ekipler gönderildi.

Polisin olaya müdahalesi sonrasında Gelecek Partililer, işyeri sahibi Ahmet K.’nın elini beline götürerek kendilerini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunun üzerine, Gelecek Partisi’nin olaya karışan üyeleriyle işyeri sahibi Ahmet K., ayrı ayrı polis arabalarına bindirilerek bölge polis merkezine götürülmek istenirken Ahmet K., yanında polisler olduğu sırada sivil kıyafetli bir kişiye arkadan saldırdı.

Ahmet K.’nın yumruk atarak gözünden yaraladığı kişinin Güvenlik Şubesi’nde görev yapan polis memuru F.F. olduğu ortaya çıktı. Hastaneye götürülen polis memuru F.F.’ye yedi günlük iş göremez raporu verildi.

Polisi yumruklayıp yaraladığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan Ahmet K.’nin ifadesinde, olay sırasında tartıştığı Gelecek Partililerden şikayetçi olmadı ama Polis Memuru F.F.’den kendisine küfür ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.