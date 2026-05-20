MHP'li isim paylaşım yaptı, TFF Bakanlık'tan yöneticilerin verilerini istedi: 'Bahis soruşturması yöneticilere uzanıyor'

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Geçtiğimiz aylarda bahis ve şike soruşturmalarıyla çalkalanan futbol son günlerde de "küme düşme" haberleriyle gündem olmuştu.

Bugün çıkan haberlere göre ise hakemler ve futbolcular üzerinden başlatılan bahis soruşturmasında "yeni bir aşamaya geçildiği" öne sürüldü.

Yandaş Türkiye gazetesinin haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) son beş yıl içerisinde profesyonel liglerde görev yapmış tüm başkan ve yöneticiler için düğmeye bastı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na resmî bir yazı yazdı ve son beş yıllık periyotta görev alan idarecilerin kimlik numaralarını talep etti.

'5 bini aşkın yönetici incelenecek' iddiası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde bakanlıkla karşılıklı protokol imzalayan federasyonun talep ettiği listeyle Spor Toto Teşkilatı üzerinden kapsamlı bir inceleme başlatacağı belirtildi. Bu dalgada incelemeye alınacak “yönetici” sayısının 5 bini aştığı belirtiliyor.

'Başkan ve yöneticilerin eylemleri kulübü doğrudan bağlıyor'

Bu soruşturmayı diğerlerinden ayıran en önemli unsurun ise Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi olduğu söyleniyor. Mevcut talimatlara göre; bir teknik adamın veya futbolcunun bireysel bahis eylemleri kulübü doğrudan bağlamazken, başkan ve yöneticiler için durum tam tersi işliyor.

Küme düşme tehlikesi

Talimat gereği; bir kulüp başkanı veya yöneticisinin, kendi takımının müsabakasına yönelik (özellikle rakibin kazanacağına dair) bahis oynadığının tespit edilmesi, doğrudan “şike” yaptırımıyla eşdeğer tutuluyor. İhlalin tespiti hâlinde, habere göre, söz konusu kulübün bir alt kümeye düşürülmesi cezası gündeme gelecek.

MHP'li isim paylaşım yapmıştı: '70 milyonluk bahis oynayan kulüp başkanı var'

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Süper Lig’de bir kulüp başkanının 70 milyon lira tutarında bahis oynadığını söylerken, “9,75 TL’lik kupon yapan futbolculara adli süreçleri beklemeden ceza verdiyseniz, 60-70 milyonluk bahis oynayan kulüp başkanının cezasını da talimatlar gereği ligden düşürerek vermelisiniz. Bu başkanın ismini ben biliyorum” demişti.

Bahçeli ile Hacıosmanoğlu arasında 'küme düşme' mesajlaşması

Süper Lig geçtiğimiz hafta sonu resmen sona ererken, Karagümrük, Antalyaspor ve Kayserispor küme düşmüş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na “Bu üç takım ligden düşmemeli” mesajı ilettiğini öne sürülmüştü.

MHP'den bir ismin, TFF'ye liglerin tescil edilmemesi yönünde başvuru yaptığı öne sürülmüştü.