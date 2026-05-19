Bahçeli'nin 'ligler tescil edilmesin, küme düşme kaldırılsın' talebine TFF'den yanıt

Süper Lig geçtiğimiz hafta sonu resmen sona ererken, Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonda Karagümrük, Antalyaspor ve Kayserispor küme düşmüştü.

Yeni sezon için hızlıca hazırlıklara başlandığı sırada bugün gündeme ilginç bir haber düştü.

Yandaş kalem Sinan Burhan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin TFF Başkanı’na “Bu üç takım ligden düşmemeli” mesajı ilettiğini öne sürdü.

Ardından MHP Kayseri vekili olan bir ismin, TFF'ye liglerin tescil edilmemesi yönünde başvuru yaptığı öne sürüldü.

Bu gelişmelerin ardından TFF'nin nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken, ilk açıklama geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre, TFF'den yapılan açıklamada, "Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür" denildi.

Öte yandan TFF’nin, Spor Bakanlığı’ndan talep ettiği ve son 5 yılda bahis oynayan başkan ve yöneticilerin kimlik numaralarının yarın TFF’ye iletileceği ifade edildi.

Habere göre, isimler Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerini kapsayan 139 kulüp ve yaklaşık 2 bini aşkın yöneticiyi içeriyor.