MHP'li il başkanı 'parti tabanı dikkate alınmadı' dedi, istifa etti

MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, milletvekilliği aday belirleme konusunda parti tabanının görüşünün dikkate alınmadığını söyleyerek istifa ettiğini açıkladı.

Afyon'un yerel haber sitesi afyonkenthaber'in aktardığına göre, milletvekilliği adaylığı konusunda teşkilatın genelinden dillendirilen görüşleri üst makamlara ilettiklerini ancak Afyonkarahisar Teşkilatı ve parti tabanının görüşünün dikkate alınmadığını gördüklerini ifade eden Kocacan, bu durumun kendisini 'kırdığını' belirtti.

Kocacan açıklamasında, "Her şey telafi edilebilir, yalnız insanın gönlü kırıldığı zaman bir daha telafisi mümkün olmuyor. Afyon İl Başkanı olarak kırgınım. 2018 yılından bu güne kadar yapmış olduğum Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Kocacan'ın istifasının parti içinde şaşkınlık yarattığı ve parti yöneticilerinin henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı kaydedildi.