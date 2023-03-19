MHP'li iki belde belediye başkanı trafik kazasında yaralandı

Nevşehir'in MHP'li Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve MHP'li Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Antalya'da trafik kazasında geçirdi.
Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası kentten ayrılan Harun Çekiç'in kullandığı otomobil, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde takla atarak şarampole yuvarlandı.
Kazada Çekiç ile otomobilde bulunan Feridun Bağcı yaralandı.
Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki belde belediye başkanının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (AA)