Demirtaş'tan kendisini hedef alan RTÜK başkanına: 'Boş herif, yalan söyleme'

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini hedef alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e ”Hakkımda örgüt üyeliğinden hüküm yok boş herif! Yalan söyleme” sözleriyle tepki gösterdi.

HalkTV programcısı Serhan Asker, depremler ve selden etkilenen Adıyaman’dan yaptığı canlı yayında, Selahattin Demirtaş’ın son öykü kitabı "Dad"dan bahsettiği için hedef gösterilmişti.

Bunun üstüne RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’nin "provokatif" yayınlar yaptığını ve bu nedenle inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Şahin, Demirtaş’ı da hedef alarak şunları söylemişti: “Halk TV’nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez.“

Edirne Cezaevi'ndeki Demirtaş, Şahin’e şu yanıtını verdi:

“Hakkımda örgüt üyeliğinden hüküm yok boş herif! Yalan söyleme. Beni yedi yıldır 12 metrekarelik bir hücrede tutuyorsunuz ama ismim geçtikçe paçalarınız tutuşuyor. Çünkü biz halkız ve haklıyız. Sen ve patronların ise gırtlağa kadar suça bulaşmış ‘tirsonekler’siniz”