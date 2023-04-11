MHP'li belediyede bağış skandalı: 'Depremzedelere ulaştırılmadı'

MHP’li Kütahya Belediyesi’nde depremzedeler için toplanan bağışların usule uygun olarak toplanmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, CHP belediye meclis üyesi Ruhsen Kumdalı, belediyenin topladığı şartlı bağışların depremzedelere ulaştırılmadığını ve paraların belediyenin hesabına yatırılmadığını iddia ederek 1 Mart’ta belediye meclisine önerge sundu.

Kumdalı yazılı önergede, belediyenin bu süreçte altın ve nakdi olarak ne kadar bağış toplandığını ve hangi yardım hesabına yatırıldığını sordu. Söz konusu işlemlerin dekontlarını isteyen Kumdalı, Sosyal Yardım Müdürlüğü’nün CHP grubu ve belediye meclisini bilgilendirmesini talep etti.

Söz konusu durumun yasaya aykırı olduğunu belirten Kumdalı, konuyla ilgili 7 Nisan’da Kütahya Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.