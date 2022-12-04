MHP'li belediye zincir marketin önüne Bahçeli'nin sözlerinin yer aldığı pano yerleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki son grup toplantısında, fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutmuş ve sattığı ürünlere sürekli zam yapan zincir marketlerin "FETÖ’yle bağılarının araştırılmasını" önermişti.

BİM’in CEO’su Galip Aykaç ise '7. Private Label Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "‘Üç harfliler’ diye bizleri farklı yere koyan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir” demişti.

Burdur’da, MHP’li Tefenni Belediyesi, bu tartışmanın ardından ilçedeki BİM şubesinin önüne, üzerinde Devlet Bahçeli’nin zincir marketlerle ilgili sözlerine yer verilen bir reklam panosu yerleştirdi.

Tefenni Belediyesi’nin MHP’li başkanı Ümit Alagöz, BİM şubesinin önüne yerleştirdikleri panonun fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı.

Alagöz, paylaşımında şunları kaydetti:

“Yıllardır örgütlenip milleti, hükümeti ve siyasi partileri terbiye etmeye çalışan bazı üç harfliler, hadlerini aşmış, kirli dillerini Sayın Genel Başkan’ımıza ve aziz Türk milletine uzatmaya kalkmıştır. Ülkücü hareketin liderine ve aziz Türk milletine uzanan o kirli dilleri kesmek bizim asli görevimizdir. Geçmişte de zaman zaman yerel esnafımıza sahip çıkma çağrıları yapmıştık. Bugün de milletimizi ve tüm ilçe halkımızı, yerel esnafımıza sahip çıkmaya çağırıyor, milletimizi para ile terbiye etmeye kalkan bu kokuşmuş zihniyeti boykot etmeye davet ediyorum.” (ANKA)