'Zincir market' tartışması: Kürşad Yılmaz, BİM İcra Kurulu Üyesi Aykaç'ı tehdit etti

Hükümetin fiyat farklarından ve artışından sorumlu tuttuğu zincir marketlerle ilgili tartışmalar 'suç örgütü liderliği'nden girdiği cezaevinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla serbest kalan ülkücü mafya Kürşad Yılmaz'ın yaptığı paylaşımla başka bir boyuta taşındı.

Kürşad Yılmaz, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM Marketleri İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ı sosyal medya hesabından açıkça tehdit etti. Yılmaz, şunları yazdı:

'Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum'

“BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç denen şahıs Liderimizin açıklamalarını üstüne alıp çıkmış haddini aşan bir üslup, tavır ve tarzda açıklamalar yapmıştır. Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum.

Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi, bağımsız dış politika hamleleri, yerli ve milli politikalarla KIZILELMA yürüyüşünün içeride ve dışarıda belli çevrelerde oluşturduğu rahatsızlığın farkındayız. Türkün bu şanlı yürüyüşünü mümkünse kesmek, değilse geciktirme adına durumdan vazife çıkaranlar da olacaktır. Görünen o ki BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç bu göreve talip olmuştur.

'Tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur'

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç denen şahıs Liderimizin açıklamalarını üstüne alıp çıkmış haddini aşan bir üslup, tavır ve tarzda açıklamalar yapmıştır.

Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum; Vatandaşı zor durumda bırakacaksınız Liderler uyarınca da çıkıp kabadayılık yaparcasına açıklama yapacaksınız öyle mi; kime kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur. Bu memleketi bu sokakları siz siz olun sakın sahipsiz sanmayın. Bilinmelidir ki bu mücadele hiç bitmeyecek, ancak güçlü Türkiye’nin yükselişine kimse set vuramayacaktır."

Zincir market tartışması

Hükümet yüksek fiyatlardan ve fiyat farklarından 'üç harfliler' diye söz edilen zincir marketleri sorumlu tutuyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında "Kontrollerimizi daha da sıklaştıracağız. Fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var. Fiyat İstikrar Komitesi ile bunların takibini yapacağız" demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında zincir marketlere ilişkin "FETÖ soruşturması" çağrısı yapmıştı.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM Marketleri İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç ise bunları 'algı operasyonu' olarak nitelendirip yanıt vermişti.