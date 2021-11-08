MHP’li Belediye Başkanı aleyhine paylaşım yaptı, demir sopalarla saldırıya uğradı

Bipolar hastası Harita Mühendisi Akif Çetin, 19 Ekim'de Mut ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda bankta otururken, önce beyaz Toros marka araçtan iki kişi indi. Bu iki kişiden birinin telefonla bilgi vermesi üzerine bu kez olay yerine bir pikap ve binek bir araçla başka kişiler de geldi.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, araçtan inen 3 kişi ile selamlaşan zanlılar, daha sonra 5 kişi olarak Akif Çetin'in oturduğu banka yöneldi. Akaryakıt istasyonu kamerasının incelenmesiyle kimliği belirlenen S.K., M.A.M. H.U., ve kimliği belirlenemeyen maskeli 2 kişi olmak üzere 5 kişi Akif Çetin ile tartışmaya başladı.

İddiaya göre yaşanan tartışma sırasında bir kişi, “Belediye hakkında konuşma, başkan senin defterini dürdü” şeklinde uyardıkları sırada, yine başka bir araçla gelen 3 kişi ile birlikte 8 olan saldırganlar demir çubuklar ve sopalarla saldırıda bulundu.

Mut Belediye çalışanı olduğu saptanan 8 saldırgan, yere düşürdükleri Çetin'i yumruk ve tekmelerle dövdü.

Olaydan sonra biri kar maskeli 8 saldırgan kaçarak izlerini kaybettirirken, kanlar içinde kalan Çetin olay yerine ulaşan ambulansla kaldırıldığı Mut Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak hayati tehlikesi olduğu belirlenince Silifke Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine gönderildi.

Uğradığı saldırı sonucu bir gece hastanede kalan Akif Çetin'in Avukatı Behiye Çetin, MHP'li Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Başkan Yardımcıları M.A.M., S. K., Fen İşleri memuru M. Y., Belediye memuru H. U., K. K. B, MHP Mut İlçe Başkanı Alpaslan Savaş Kır, biri maskeli kimliği belirlenemeyen iki kişi hakkında “Tasarlayarak, silahlı ve örgütlü şekilde öldürmeye tam teşebbüs” suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu.