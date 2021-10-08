MHP'li başkan, Pakdemirli'nin korumaları tarafından engellendi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Karaman'da bir şirketteki toplantıya girişi sırasında arkasından gelen MHP'li belediye başkanı Pakdemirli'nin korumalarınca engellendi.

Pakdemirli “Elektronik Hayvan Takip Sistemi’nin” tanıtım programına katılmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bir helikopterle Karaman’a geldi.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki CHS Tarım ve Hayvancılık A.Ş’nin bahçesine inen Bakan Pakdemirli kalabalık bir heyet tarafından karşılandı. Pakdemirli, sıraya giren heyettekileri selamlayıp şirket binasına yöneldi.

Anka'nın haberine göre bu sırada, Pakdemirli’nin arkasında yürüyen MHP’li Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram’ın korumalar tarafından engellendiği görüldü.

Belediye Başkanı Kalaycı, tepki göstermeden geri döndü. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ise tepki gösterdi.