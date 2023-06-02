MHP'li akademisyene silahlı saldırıyla ilgili partisinden açıklama

Eskişehir'de Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi yakınında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın kullandığı otomobilin önü iki kişi tarafından kesildi.

Henüz bilinmeyen nedenle şüphelilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Ayas, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doç. Dr. Ayas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheliler Z.E.E. ve B.E'nin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın, 14 Mayıs'taki seçimlerde MHP'den Eskişehir 3. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

'Olayın siyasi bir tarafı yok'

MHP Eskişehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"28. dönem milletvekili adayımız Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, akşam saatlerinde evine giderken menfur bir saldırıya uğramıştır. Şehir Hastanesinde tedavisi sürmekte olup herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayın siyasi bir tarafı olmayıp adli vakadır. Olayla ilgili güvenlik güçlerimiz gerekli soruşturmayı titizlikle yürütmektedir." (AA)