MHP'den milletvekili adayı olan akademisyene silahlı saldırı

Eskişehir'inTepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi yakınında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın kullandığı otomobilin önü iki kişi tarafından kesildi.

Henüz bilinmeyen nedenle şüphelilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Ayas, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doç. Dr. Ayas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheliler Z.E.E. ve B.E'nin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın, 14 Mayıs'taki seçimlerde MHP'den Eskişehir 3. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi. (AA)