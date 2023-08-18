MHP'den 'üçüncü yol' çağrısına tepki: 'Hadsiz açıklamalar'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİP'e yaptığı "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısına ilişkin tartışma devam ediyor.

Çağrının ardından taraflarca farklı açıklamalar yapılırken, son olarak 'üçüncü yol' vurgusu yapan İYİP Başkanlık Divanı Üyesi Tolga Akalın “Komşuluk yetmez. Yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var" demişti.

Akalın, "Diğer yandan tüm ömrünü bir davaya vakfetmiş milliyetçi/ülkücü harekete de bir iktidar borcumuz var. Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir ‘Türk çağını başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki bu çağrı milletimizin ekseriyetinde de büyük karşılık bulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'li Büyükataman'dan yanıt: 'Hadsiz açıklamalar'

Akalın’ın açıklamasına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan cevap geldi.

Büyükataman, “Genel başkanımızın memleketin menfaati için yaptığı bu çağrı, şahsi menfaatlerini Türk milletinin üzerinde gören İYİ Parti’nin haddini bilmez proje artıklarını pazara dökmüştür. Türk milliyetçiliğini adeta bir maske olarak kullanıp ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa aynı çatı altında buluşmaktan rahatsızlık duymayanların Türk milliyetçilerinin evi olan MHP ile komşu olmaktan rahatsızlık duymaları İYİ Parti’nin içinde bulunduğu zilletin en açık göstergelerinden biri olmuştur" sözlerini kullandı.

Büyükataman, "HDP ile bir araya gelmekten rahatsız olmayanların yaptıkları hadsiz açıklamalarla partimizi hedef almaları aziz Türk milletinin takdirindedir” ifadelerini kullandı ve "Türk milleti HDP ile kol kola girme hevesinde olanlara yerel seçimde iradesini PKK terör örgütünün siyasi uzantısına peşkeş çekmeye hevesli olanlara unutamayacakları bir ders verecektir” ifadelerini ekledi.