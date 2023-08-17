İYİP'li isimden Bahçeli'ye çağrı: 'Komşuluk yetmez, üçüncü yolu açalım'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “komşu olalım” çağrısı yaptığı İYİP'ten olumlu yanıtlar gelmezken, partinin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan Bahçeli’ye dikkat çeken bir çağrı geldi.

“Milletleşme sürecinin'' önündeki en büyük tehdidin siyasal islam olduğunu belirten Akalın, ''üçüncü yolun'' kurulması gerektiğini kaydetti.

Akalın’ın Bahçeli'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Milletleşme sürecimizin önündeki en büyük tehdit ise son 20 yılda Siyasal İslamcılığın, Türk milletini demografik olarak dönüştürme çabaları ve Türk milli kimliğini alt kimliklere bölmesidir.

(...) Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, O’nu kuran Atatürk’ün izindeki Türk milliyetçisi kadroların ve Cumhuriyetimizin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var!



(...) Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir ‘Türk Çağı’nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir.''

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİP'e yönelik genel başkan yardımcısı aracılığıyla, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısı yapmıştı.