MHP'den Süleyman Sazak açıklaması

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak’ın oğlu Süleyman Sazak, Twitter hesabından eleştirilerde bulunarak, MHP’den istifa ettiğini açıklamıştı. Sazak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milliyetçisinin, yegane hassasiyeti bölücü terör mü? Dilimiz, töremiz, ahlakımız, estetiğimiz, ekonomimiz yok ediliyor, ne GAM. MHP üyeliğinden istifa ettim, saygılar" ifadelerini kullanmıştı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sazak'ın istifası sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: