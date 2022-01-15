MHP'den istifa eden Sazak'tan yeni açıklama: Ülkenin bütünlüğü önemli ama...

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak’ın oğlu Süleyman Sazak, Twitter hesabından eleştirilerde bulunarak, MHP’den istifa ettiğini açıklamıştı. Sazak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milliyetçisinin, yegane hassasiyeti bölücü terör mü? Dilimiz, töremiz, ahlakımız, estetiğimiz, ekonomimiz yok ediliyor, ne GAM. MHP üyeliğinden istifa ettim, saygılar" ifadelerini kullanmıştı.

Sazak KRT TV'ye konuk olarak yeni açıklamalar yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın "MHP’ye saldıran bu gibi proje isimler ne ilk ne de son olacaktır" sözlerine yanıt veren Sazak şöyle konuştu:

"Söylenen saygısız ifadeler benim ifade etmediğim konular. Konuşmalarım saygı çerçevesindedir. Ne şekilde ayrıldığımızı ifade ettim. Partiden ihracımdan bahsediliyor, bugüne kadar bununla ilgili bir bilgi aldım. Sadece Türkiye şartlarının dayanılmaz ağırlığı sebebiyle böyle bir açıklama yaparak istifayı tercih ettim. Açıklamalarımdan kaygı duyanlar varsa bu konularda bizi aydınlatmalarını dilerim. Bunun dışındaki laflar alakadar olduğum konular değildir."

'Adalet Türkiye'de yok edildi'

"MHP'den ayrılmanızın gerekçesi nedir?" sorusuna Sazak, "Mesajdaki ifadelerim açık, Türkiye'nin geldiği noktada, Türk milliyetçilerinin hassasiyet gösterdiği konularda bugünkü MHP yönetiminin hassasiyet göstermediğini belirtip bunları da kısaca özetledim. Mesela adalet duygusu. Adaletin Türkiye'de yok edildiği konusunda bir fikrim var. Milliyetçi ideolojik düşünce gayet tabi ülkenin birliğini, bütünlüğünü görev olarak üstüne almıştır ama sadece MHP'nin güvenlikçi politikalarına indirgenmek Türk milliyetçiliğine haksızlıktır" yanıtını verdi.