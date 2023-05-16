MHP'den Oğan'a sert sözler: Başka kapıya, mezar soyguncuları sizi!

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde dört aday da yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ı sert sözlerle hedef aldı.

Sinan Oğan, 15 Mayıs'ta Twitter hesabından "Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK’yı uyarıyorum. Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın" paylaşımını yapmıştı.

Oğan, açıklamasında, "Ayrıca yurt dışı oylarda yapılacak bir manipülasyon ile bir oldu bittiye müsaade etmeyiz. Ortamı germeyin. Bu iş ikinci tura kalmıştır" demişti.

Oğan'ın sözlerine MHP'den yanıt geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, Sinan Oğan'ı sert sözlerle hedef alarak şunları söyledi:

"Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. 1 turda biter bu iş mezar soyguncuları sizi…"