Kulis: AKP'de konuşulan Sinan Oğan planı

AKP, seçimlerin birinci turu ardından ilk değerlendirmelerini yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kıl payı kaybedilmesinin ardından ikinci tur planları üzerinde çalışılıyor. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın oyunun en az yarısı hedefleniyor. İki hafta boyunca "vefa ve istikrar" üzerine kurulu plan işletilecek.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre, seçim gecesi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyunun yüzde 49’dan fazla olamayacağı ilk saatlerde görüldü. Anadolu Ajansı’nın yavaşlatılan yayını ve halkın bilgiye daha erken ulaşmasının engellenmesine karşın, AKP içinde seçimin ilk turda bitmeyeceği fikri daha erken oluştu. Seçimin 300 bin oyla kaybedildiği iddia edildi.

İkinci tur planı

Parti içinde yapılan ilk değerlendirmelerde, ikinci tur kampanyasının "duygu yoğunluğu, vefa ve istikrar" üzerine kurulması tartışmaya açıldı. Seçmene, “Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda. Karar alınabilmesi için yürütmenin de Cumhur İttifakı’nda olması gerekir, aksi takdirde istikrar olmaz, kaos olur” tezi işlenecek.

Altılı masa analizi

Seçmen tercihleriyle ilgili yapılan ilk analizlerde, Millet İttifakı’nı oluşturan 6’lı masadaki belirsizliğin seçmeni rahatsız ettiği tespiti yapıldı. Seçmenin belirsizlik yerine istikrarı seçtiği, bu yüzden de ikinci tur kampanyasının değişeceği iddia edildi. İlk turdaki gergin söylem yerine "toplumu kucaklayan mesajlar verileceği" öne sürüldü.

Oğan’ın seçmeni

Toplantılarda, Sinan Oğan’ın seçmen kitlesinin, daha çok gri alanda diğer tüm partilere kızanlardan oluştuğu yorumu yapıldı. Muhalif milliyetçilerin yoğunlukta olduğu bu tabana yönelik mesajlar geliştirileceği, bu oyların yarısının alınmasının hedeflendiği, ikinci tur sonucunun en az yüzde 52 olmasının planlandığı belirtiliyor.

'Beka sorunu' iş yaptı

AKP kulislerine göre, gece seçim sonuçları açıklanırken Erdoğan, AKP’nin oy oranının düşmesine üzüldü. Seçimin 300 bin oyla kaybedildiği simülasyonu yapıldı. Bu durumun gece saat 21.00 sularında netleştiği dile getirildi. İlk tur sonuçlarında, “HDP’yi hedef alan söylemin, terörle mücadele ve beka sorunu varmış” gibi yaratılan havanın etkili olduğu yorumları da yapıldı.