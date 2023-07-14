MHP'den 'kız okulları'na destek: 'Laiklik elden gidiyor falan, bu teraneleri çok dinledik'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, karma eğitimi hedef alarak kız okulları açılabileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e destek verdi.

Haber7'ye konuşan Yıldız, “Karma okullarla birlikte kız okullarının da olması zenginliktir. Kız öğrencilerin hem karma okullarda hem kız okullarında okumalarının bir sakıncası yok. Bunun laiklikle de bir alakası yok” dedi.

“Laikliğin ortadan kaldırılacağı iddiası gerçek dışı bir iddiadır. Laikliğe bir şey olmaz” diyen Yıldız şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar laikliği, demokrasiyi bilmiyorlar. İnançlı ve inançsız olmanın ne olduğu bilmiyor. Milletin üzerinde ‘Demokles’in kılıcı’ gibi “Laiklik elden gidiyor” falan... Biz bu teraneleri çok dinledik. Bizim ülkemizde Anayasa’nın ilk 4 maddesi belli. Bunu da Cumhur İttifakı sıkı sıkıya sahipleniyor. Laiklik öyle tehlikede falan değil."