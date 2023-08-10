MHP'den İYİP'e yerel seçim çağrısı: 'Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk canlı yayınına MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İYİP'e yönelik yerel seçim mesajını iletti.

Söz konusu mesajda, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerine yer verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla CNN Türk'te moderatörlüğünü Hande Fırat'ın yaptığı 'Gece Görüşü' isimli programa mesaj iletti.

MHP tarafından İYİP'e yapılan yerel seçimlere ilişkin çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuouyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına."