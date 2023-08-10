İYİP'li Kavuncu: Seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı yapıyoruz

İYİP Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Burdur'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret ederek, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçime ilişkin çalışmalara başladıklarını kaydeden Kavuncu, "Bir işbirliği olur mu olmaz mı, bunu tabii ki teşkilatlarımızla konuşuyoruz ama bir gerçek var o da şu, biz şu an itibarıyla 81 ilde, 973'e yakın ilçede seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı yapıyoruz" dedi.

Kavuncu ayrıca, Genel Başkan Meral Akşener'in 26 Ağustos'da Afyonkarahisar'da yapılacak etkinlikte 'önemli açıklamalarda' bulunacağını kaydetti.