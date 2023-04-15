MHP'den ilkokulda propaganda

MHP Aydın İl Başkanlığı, bir ilkokula seçimlere ilişkin propaganda amaçlı pankart astı. Veliler ve öğretmenler duruma tepki gösterdi.

Gazete Aydın'da yer alan habere göre MHP Aydın İl Başkanlığı, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda düzenlediği iftar yemeği öncesinde, okulun kapısına 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin propaganda amaçlı pankart astı. Pankartta, "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" yazısı ve MHP logosu yer aldı.

Söz konusu pankarta veliler ve öğretmenlerden tepki geldi. Bazı veliler, konuyla ilgili okul yönetimine tepki göstererek, kamu kurumu olan okul binalarının siyasi propaganda amaçlı kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti.