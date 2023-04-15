Erdoğan'dan muhalefete: Bunlar siyasi mevta olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Konuşmasında, Millet İttifakı ve HDP'yi hedef alan Erdoğan, "İlk günlerde ortalığı ayağa kaldıranlardan şimdiye kadar insanımızın derdine derman olacak hiçbir teklif gelmedi. Bunların millete umut olacak hiçbir projeleri yok" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
- Deprem konutlarımızın temelini süratle atıyoruz, inşası başlayan konut köy evi sayısı 100 bini buldu. Hatay hariç tüm illerde enkaz kaldırma çalışmalarını bayrama kadar bitiriyoruz.
- Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor.
- İlk günlerde ortalığı ayağa kaldıranlardan şimdiye kadar insanımızın derdine derman olacak hiçbir teklif gelmedi. Bunların millete umut olacak hiçbir projeleri yok.
- Muhteşem bir şehir hastanesinin açılışını yaptık. Birkaç hafta sonra İzmir'de de dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız.
- Bunlar değil mi Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızı katledenler. O Selo denen adam, Kürt mü zannediyorsunuz? Hayır! O Zaza. Kürtlüğüyle övünüyorlar.
- Bunların derdi Kürt falan değil. Bak, açık söylüyorum. Onlar ne kadar Kürt ise biz o kadar Türk’üz.
- Gençler tokadı öyle bir indirecekler ki seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Bunlar siyasi mevta olacak.