MHP yönetiminden Sinan Ateş dosyasını açan gazeteciye tehdit: 'Korkuyorsam namerdim'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetinin soruşturma savcısıyla görüşüp, ona Yargıtay üyeliği teklif ettiğine yönelik iddiayı haberleştiren DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, MHP’lilerce hedef gösterildi.

Uludağ, dünkü haberinde MHP’li Yönter’in gizlice Sinan Ateş soruşturmasının başsavcı vekili Ahmet Altun’la görüştüğüne dair iddiayı haberleştirmişti. Yönter’in dosyada tutuklu bazı MHP’lilerin tahliyesine karşılık Altun’a Yargıtay üyeliği teklif ettiği iddiası habere konu olurken; tahliyelere karşı çıkan Ankara Başsavcısı Ahmet Akça'yla tartışan Altun’un da soruşturmadan ayrılarak izne çıktığı bildirilmişti.

İddiaya konu olan Yönter, Uludağ’ın haberini alıntıladığı sosyal medya paylaşımında, “Alican Uludağ, bu iğrenç iddianı ispat etmezsen alçaksın, şerefsizsin, müfterinin en önde gidenisin… Yargıda hesaplaşacağız” diye yazdı.

MHP’nin bir diğer genel başkanlarından Semih Yalçın da Uludağ’ı hedef gösterdi. Yalçın sosyal medya paylaşımında şunları yazdı: “Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi Yönter’e kara çalmaya yönelik alçakça iftiralara yeltenenler, hesabını ilgili mercilere verecekler. Alican Uludağ türünden şeref ve haysiyet yoksunlarının partimizi ve dava arkadaşlarımızı zan altında bırakmaya çalışmalarına sessiz kalmayız. Bu böyle bilinsin.”

Uludağ: Korkuyorsam namerdim

MHP’lilerce hedef gösterilen Uludağ’dan karşılık geldi. Uludağ, sosyal medya paylaşımında tehditlere boyun eğmeyeceğini belirtirken, davayı takip etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Uludağ’ın mesajı şöyle:

''Bugüne kadar sırtımı hiçbir kişiye, gruba, partiye, örgüte veya cemaate yaslamadım, kimsenin gölgesine sığınmadım; kalemi de üç kuruşluk menfaat için satmadım. Dün burada beni örgütlü olarak tehdit edenler, aba altından sopa gösterenlerden korkuyorsam namerdim. Sinan Ateş cinayetini yazıyorum diye bir bedel ödenecekse, o bedeli öderim. Kaçmam. Gönderin benim de kapıma iki tane torbacı, kurun pusu. Adresimi bulursunuz. Zerre umurumda değil.''