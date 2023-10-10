Sinan Ateş soruşturmasında MHP'li Olcay Kılavuz dosyaya şüpheli olarak girdi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ı zaman zaman kullandığı eve aldığı ve polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, soruşturmanın “şüphelileri” arasına girdi.

T24'ün haberine göre; Kılavuz, 14 Mayıs seçimlerinden önce şüpheli olarak kaydedildi. Ancak Kılavuz’un dosyası, o tarihte milletvekili olması nedeniyle ana dosyadan ayrılarak parlamenter büroya gönderildi. Parlamenter bürodaki dosyanın, yeniden seçilemeyen Kılavuz’un vekilliğinin sona ermesi nedeniyle yeniden ana dosyaya eklenmesi bekleniyor.

Dosyada 'başsavcıvekili' krizi

Dosyada yeni bir başsavcıvekili krizi yaşandığı da öne sürüldü. İddiaya göre, Ateş soruşturmasını adli tatil başlangıcında devralan ve MHP’ye yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili Ahmet Altun, dosyadaki delil durumunu gördükten sonra soruşturmadan çekilmek istedi. Ancak Ankara Başsavcısı Ahmet Akça çekilme isteğini kabul etmeyince Altun'un apar topar izne ayrıldığı iddia edildi. Dosyaya çok önemli delillerin girdiği, Altun’un gelinen aşama nedeniyle dosyada imzasının olmasını istemediği ileri sürülüyor.