MHP milletvekili aday listesini YSK'ye teslim etti

Cumhur İttifakı'nda ortak listenin gündemde olmadığı açıklanmıştı. AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Cumhur İttifakı'ndaki tüm partilerin kendi listeleriyle seçime gireceklerini duyurmuştu.

Yeniden Refah’ın kendi logo ve adayları ile seçime girme kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin aynı tavrı takınacağını açıklamış ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da yaptığı açıklamada, vekil listesi çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu.

MHP 28. dönem milletvekili aday listesini aralarında genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız’ın da bulunduğu heyet ile Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

MHP'li Yıldız, YSK'de yaptığı açıklamada, "600 adayımız arasında 510 erkek, 90'ı kadın adayımızdır. 18-25 yaş grubundan 8, 26-40 yaş grubundan 195 adayımız listelerde yer bulmuştu.45-55 yaş grubunda 290, 55 yaş grubunda da 117 adayımız vardır" bilgisini paylaştı.

Yıldız, şöyle devam etti:

"16 engelli de listelerde yer almıştı. Adaylarımızın yüzde 70'i üniversite mezunu olup yüksek lisans yapmış doktora derecelidir. Yüzde 30'u lise ve dengi okullardır."