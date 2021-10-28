MHP 'kaset' sonrası belediye başkanının istifasını istedi

Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilova Belde Belediye Başkanı Veyis Baysal'ın, sosyal medyadan paylaşılan özel hayatına ilişkin görüntüler sonrası aynı gün içerisinde Parti Genel Merkezi’nce Belediye Başkanı'nın istifasının istendiği öğrenildi.

Yerel basından Anadolu Ekspres'te yer alan habere göre, MHP Aksaray İl Başkanı Mustafa Çölkesen’in bu kararı Yeşilova Belde Belediye Başkanı Veyis Baysal’a ilettiği öne sürüldü.

Çölkesen “Bu konuda partimiz genel merkezinin tavrı nettir” diyerek “Biz de kendisine Parti'den istifasını talep ettiğimizi söyledik. Bugün mesai bitimine kadar Yeşilova Belde Belediye Başkanı’nın partimizden istifa etmesini beklemekteyiz. Neticede kendisi bağımsız belediye başkanı olarak devam edebilir. Partimizden istifa etmezse parti içi tüzüğümüz gereğince kendisini disiplin kuruluna sevk edeceğiz” açıklamasında bulundu.



