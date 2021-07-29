MHP Jandarma Genel Komutanı olmasını istediği ismi AKP'ye iletti

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, MHP'nin YAŞ ile ilgili taleplerini AKP'ye ilettiğini iddia etti.

Takan "Önemli bir kulis notu ile yazıyı tamamlayalım; MHP, YAŞ ile ilgili taleplerini saraya iletti. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in yerine yardımcısı Musa Çitil’in getirilmesi MHP’nin birincil talebiymiş…" iddiasında bulundu.

13 köylününün ölümüne ilişkin yargılanmıştı

Mardin Derik'te 1993 ile 1994 yılları arasında 13 köylünün öldürülmesinden sorumlu tutulan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil, hakkındaki davadan 2014 yılında beraat etmişti.

Bu karar AYM'ye de taşınırken, AYM de başvuruyu reddetmişti.