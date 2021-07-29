Elif Çakır türbanı çıkarınca Yeni Akit Kabataş gerçeğini keşfetti: Tek yalancı Çakır mıydı?

Bir dönem tüm AKP'liler ve AKP medyası gibi Kabataş yalanını savunan Yeni Akit gazetesi, bu yalan konusunda en öne çıkan isim olan Elif Çakır AKP'den uzaklaşıp türbanını da çıkarınca Kabataş yalanını keşfetti.

Yeni Akit, Çakır'ın türbanını çıkarması sonrası yaptığı haberde "Kabataş yalanını ortaya atarak provokasyona girişen Karar yazarı Elif Çakır’ın haber sitesindeki yeni hali dikkat çekti. Çakır’ın başörtüsünü çıkardığı görüldü" ifadesini kullandı.

Tek yalancı Çakır mıydı?

Akit'in imza attığı bu haber, Kabataş yalanını dile getiren diğer isimleri akıllara getirdi.

Örneğin Erdoğan, "İşte bu olaylarda bile maalesef çok önemli bir yakınımın gelinin Başbakanlık ofisinin yakında, yanında altı aylık çocuğu yerlerde süründürdüler, kendisini taciz ettiler, çocuğunu taciz ettiler. Bunun özgürlük mücadelesiyle yakından uzaktan ne alakası var arkadaşlar, soruyorum size? Bu mudur özgürlük, bu mudur çevrecilik; soruyorum sizlere?" diyerek gündeme getirmişti Kabataş'ı.

Yeni Akit ise "Kabataş’ta görüntü yok da, Özgecan’ın katlinde var mı" demiş, Kabataş'ı böyle çirkin ifadelerle savunmuştu.

Kabataş'a yalan diyen Akit'in 2013 tarihli 'yalan' haberi.

Ancak liste Çakır, Erdoğan ve Akit'le de sınırlı değil.

İsmet Berkan, Hilal Kaplan, Balçiçek İlter'in de aralarında olduğu çok sayıda isim, ısrarlı bir şekilde Kabataş yalanını savunmuş, "Üzerleri çıplak, elleri deri eldivenli, başlarında tuhaf bantlı 70-100 kadar adam türbanlı kadına saldırdı" yalanını sürekli bir şekilde dile getirmişti.