MHP ilçe başkanı eski seçim kağıdıyla mükerrer oy kullanırken yakalandı

Mersin’in Gülnar ilçesinde MHP İlçe Başkanı Celal Kadim, 2019 yerel seçimlerinde oy kullandığı seçmen kağıdını sakladı. Kadim'in eski seçmen kağıdıyla isminin bulunmadığı sandığa gidip oy kullanmasının ardından isminin bulunduğu sandıkta da oy kullandığı ortaya çıktı.

Gülnar'ın Sesi gazetesinde yer alan habere göre MHP’li başkan önce 2019 yılına ait seçmen kağıdıyla 1010 no’lu sandıkta oy kullanmaya gitti. Sandık görevlileri başkanı tanıdıkları için isim listesini kontrol etmeyerek kendisine oy pusulalarını verdi.

Tutanak tutuldu

Zarf sandığa atıldıktan sonra sıra imzaya geldiğinde Celal Kadim’in ismi bulunmayınca görevliler tutanak tuttu. MHP'li başkan bunun üzerine 1012 no'lu sandığa giderek yeniden oyunu kullandı.

Telefonla ulaşılan MHP İlçe Başkanı Celal Kadim, 2019 yılına ait seçmen kağıdını yanlışlıkla yanında bulundurduğunu belirterek hatanın sandık görevlilerinde olduğunu savundu. Başkan Kadim tutanak tutulduktan sonra gerçek sandığında oy attığını da doğruladı.