'MHP il başkanına ait' gerekçesiyle tahliye girişimi: Depremzedelerin jeneratörünü kaldırma talimatı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Osmaniye'nin İstasyon Mahallesi'ne İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadır kent bir süredir Osmaniye Valiliği tarafından tahliye edilmek isteniyor.

Tahliye işlemine gerekçe olarak çadır kentin yanındaki boş arazinin Osmaniye MHP İl Başkanı Yusuf Çomu'ya ait olması gösterilirken, depremzedelerin alandan tahliye edilmesi için yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.

soL'un edindiği bilgiye göre; Valilik, çadır kentin elektriğini sağlayan jeneratörün kaldırması için talimat verdi. Söz konusu kararın depremzedelerin alanda tahliye edilmesi için alındığı belirtildi.

Emniyet güçleri ise jeneratörün kaldırılmasına ilişkin karara karşı çıkan depremzedeleri "provokasyon yapmakla" suçladı. Karara karşı çıkan bir depremzedenin provokasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmaya çalışıldığı aktarıldı.

İstasyon Mahallesi'ndeki çadır kentte kalmakta olan bir depremzede yaşananları şöyle anlattı: