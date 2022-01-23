MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Aksu ve Kabaş açıklaması: Kılıçdaroğlu ve yancılarına kapak olsun

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Devlet Bahçeli'nin Sezen Aksu ve Sedef Kabaş'ı hedef alan açıklamalarına destek vererek CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Yalçın, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"İlk peygamber Hz. Âdem ile Hz. Havva'ya dil uzatan sanatçı müsveddesine ve T.C. Cumhurbaşkanına hakaret eden gazeteci bozuntusuna Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği ayar, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP sözcülerine ve bilumum yancılarına kapak olsun.

Dinî değerlere saygıyı yobazlık, her türlü ahlaksızlığı çağdaşlık olarak yutturmaya çalışan bir avuç "Dolçe Vita" bağımlısına kutsallarımızı çiğnetmeyiz. Bunlar üzerinden oy devşirmeye çalışan fırsatçı politikacı bozuntularına da meydan verilemez."