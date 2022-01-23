CHP İstanbul buluşmasında Sezen Aksu’dan ‘Şinanay’ şarkısı çalındı

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Meclis Üyeleri Buluşması düzenlendi. CHP Meclis Üyeleri Buluşması, bugün basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Buluşmada, 2017’de seslendirdiği bir şarkıda geçen ifadeler nedeniyle AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar ve yandaşları tarafından hedef gösterilen Sezen Aksu’ya CHP İstanbul İl Örgütü’nden destek geldi.

Buluşmaya CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılırken, toplantı sonundaki fotoğraf çekimi sırasında ise fonda Sezen Aksu’nun “Şinanay” adlı şarkısı çalındı.