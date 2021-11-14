MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Biz hükümetin ortağı değiliz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “MHP, Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir” sözlerinin ardından partisinden de benzer bir çıkış geldi.

İzmir’de basın mensuplarıyla buluşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Biz hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız" dedi.

Karakaya şunları kaydetti:

"Biz ittifakın bir mensubuyuz. Hükümetin çalışmalarıyla ilgili eksikleri varsa ya da onlardan istenen talepler varsa biz bunları iletmek durumundayız. Bu anlamda Hükümetin başarısı sonuç itibariyle ittifakı da etkileyecektir. Biz Hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız. İttifakın amaç ve çerçevesi başından beri belli, kararlılık da burada çok açık belli. Hükümetin başarılı olması, bizim için Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda son derece önemli."

'Gördüğümüz yanlışlar varsa dile getiririz'

"Hükümet ortağı değiliz" sözüne açıklık getiren Karakaya, "‘Hükümet ortağı değiliz’ ifadesi sorumluluktan kaçıyoruz anlamında bir ifade değil. ‘Hükümet ortağı değiliz’, biz daha objektif bakarız. Söylenenlerde haklılık payı olanlar ya da bizim gördüğümüz yanlışlar varsa bu yanlışları da biz dile getiririz" diye konuştu.