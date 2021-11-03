Bahçeli istedi diye tahliye edildi, soluğu MHP Genel Merkezi'nde aldı

'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlardan tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "kahramanımız" ve tahliye edilmeli talebi sonrası geçtiğimiz günlerde alınan bir karar sonrası sessiz sedasız tahliye edilmişti.

Tahliye edilen Yılmaz, bugün MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'yle buluştu. MHP'den yapılan açıklamada, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir" denildi.