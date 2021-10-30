Bahçeli 'kahramanımız' dedi, Kürşat Yılmaz tahliye edildi!

“Çıkar amaçlı Suç Örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Kürşat Yılmaz, tahliye edildi.

Avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi kısmen kabul edilen Yılmaz, cezasının 32 yıllık bölümünden beraat ettirildi.

Kürşat Yılmaz, bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından gece yarısı cezaevinden tahliye edildi.

Bahçeli 'kahramanımız' demişti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2018 seçimleri öncesi Selahattin Demirtaş'ın adaylığı ve cezaevinden çıkarılması için yapılan kampanyayla ilgili olarak yaptığı açıklamada "ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri" olarak nitelediği Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi isimler için af istemişti. Bahçeli, Yılmaz için "kahramanımız" demişti.