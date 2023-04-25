MHP Genel Başkan Yardımcısı: Genel başkanlar neye karar verirse biz oradayız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Ankara 3. Bölge Milletvekili adaylarının katılımıyla Etimesgut Belediyesi Atakent Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında konuştu.

Yıldırım, "Anket şirketlerinin yaptığı anketlerdeki kanaat ve düşüncelerin temel sebebi, bize göre, kahir ekseriyeti manipülasyon amaçlıdır" dedi.

Cumhur İttifakı'nda yer alma konusunda "MHP olarak hiçbir pazarlıklarının olmadığını" söyleyen Yıldırım, önceliklerinin siyasi istikrar ve ülke menfaatleri olduğunu, sandıktan çıkan tabloya göre liderlerin karar vereceğini anlattı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin uyguladığı siyaset, at pazarlığı yapmamıştır. Herhangi bir pazarlık yapmamıştır. Devletin ve ülkenin menfaatinden evvel kendi menfaatini ortaya koymamıştır. MHP'nin bu hususta bir kazancı olmuş mudur? Elbette olmuştur. Yani milliyetçi muhafazakar olarak bilinen memur sendikası vardır, Türkiye Kamu-Sen. Bunun 5 sene evvel üye sayısı 360 bindi bugün 550 bindir. Yani o yönden bizim herhangi bir şekilde pazarlığımız yok, pazarlık yapmayız. Öyle bir siyaset tavrı bizde söz konusu değildir. Önce bir seçimi alalım ondan sonra bakılır. Sayın genel başkanlar neye karar verirse biz oradayız."