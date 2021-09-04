'MHP Genel Başkan Yardımcısı 1,5 yaşındaki kızıma varana kadar küfür etti, öldürmekle tehdit etti'

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AKP'nin tek listeyle seçime girmek istediğini, MHP'yi de kendi listesine eklemek istediğini öne sürerken, MHP'nin olası bir ittifak sorunu durumunda yüzde 7 garantisini aldığını, bunun MHP adına bir sigorta olduğunu iddia etti.

Özkiraz, bu konudaki değerlendirmelerini anlattığı video sonrasında MHP yöneticilerinin küfür ve tehditlerine maruz kaldığını duyurdu.

Özkiraz, "İzzet Ulvi Yonter isimli MHP genel başkan yardımcısı 1 dk önce arayıp 1.5 yaşındaki kızıma varana kadar küfür etti. Beni öldürmekle tehdit etti. Bu da oldu. MHP genel başkanı yok mu?" derken, daha sonra da bir diğer MHP yöneticisi Nevzat Ünlütürk'ün yaptığını açıkladı.