MHP etkinliğinde üniforma ile 'bozkurt' işareti yapan emniyet görevlisi hakkında soruşturma

MHP Dilovası İlçe Başkanı olarak atanan Ali Demiray'ın görevine başlamasıyla ilgili tören düzenlendi. İlçe binası önündeki törende üniformalı bir emniyet görevlisi de partililerle birlikte "bozkurt" işareti yapılırken görüntülendi.

Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu yok sayarak 'siyasi memur' sıfatını uyduranlardan güç alanlar, bugün tarafsız olması gereken her mecrada sıkılmadan siyasi şov yapıyor. MHP'nin Dilovası'nda düzenlediği törende karakol amiri partililer ile bozkurt işareti yapıyor" diye yazdı. Olay sosyal medyada da tepki çekti.

Valilikten açıklama

Kocaeli Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Konuyla ilgili detaylı inceleme yapılması amacıyla haberlerde adı geçen emniyet görevlisi hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.