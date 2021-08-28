AKP'li başkan yeğenini başkan yardımcısı atadı

31 Mart yerel seçimlerinde, Konya’nın Çumra ilçesine belediye başkanı olarak seçilen Halit Oflaz, koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Oflaz’ın yerine belediye meclisinde yapılan seçimde, Avukat Recep Candan seçildi.

ANKA'nın haberine göre, AKP’li Çumra Belediye Başkanı Candan, yeğeni Bülent Ersöz’ü başkan yardımcısı olarak atadı.

Atamanın, boş başkan yardımcılığı kadrosu nedeniyle" yapıldığını belirten belediye yetkililerinin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Belediyemizde görev yapmakta olan üç belediye başkanımızdan birinin, Konya Büyükşehir Belediyesine tayin olduktan sonra Güneysınır Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Ersöz, Çumra Belediyesi’nde açık bulunan belediye başkan yardımcılığı kadrosuna tayin olarak çalışmalarına Çumra Belediyesi’nde devam etmektedir."