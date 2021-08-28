'AKP’li belediye başkanı tartıştığı yurttaşa ateş etti' iddiası

Ardahan’ın Göle ilçesi Köprülü Belediye Başkanı AKP’li Yücel Akkoç, kendisinden talepte bulunan Gökmen Özyıldırım isimli yurttaşla tartışma yaşadı.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, belediye binası önünde AKP’li Belediye Başkanı Akkoç’la karşılaşan Özyıldırım, başkanla konuşmak istedi. Özyıldırım’ın, evinin bulunduğu bölgedeki yol sorunundan bahsetmesi üzerine Akkoç, yol düzenlemesini yapmayacağını söyledi.

İddiaya göre Akkoç, "Ben senin için yol falan yapmam senin akrabaların sosyal medyada beni eleştiriyor. Ben bu topluma hizmet falan etmem" diyerek Özyıldırım’a hakaret etti. Gökmen Özyıldırım’ın elindeki sopayla Akkoç’a vurmasının ardından kavga çıktı.

Kavga sonrasında Akkoç’un, Gökmen Özyıldırım’a silah çekerek bir el ateş ettiği, kurşunun belediyenin binasının kapısının camına isabet ettiği öne sürüldü. Çevredeki yurttaşların olayı jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler Akkoç’u gözaltına alarak karakola götürdü.

Özyıldırım ailesinin avukatı itirazda bulundu

Jandarma karakolunda alınan ifadelerin ardından Akkoç hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakılırken, Gökmen Özyıldırım ve olayla bağlantısı olmayan Özyıldırım ailesinden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Geceyi gözaltında geçiren Özyıldırım ve aile bireylerinin ifadeleri ve kamera kayıtları bulunmasına rağmen hiçbir olay yeri incelemesi yapılmadığı ve kamera kayıtlarının savcılık tarafından izlenmediği öğrenildi. Tutuklanmak üzere sevk edilen Özyıldırım ve ailesi dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özyıldırım ailesinin avukatı delillerin incelenmesi ve ifadelerin dikkate alınması için itirazda bulundu.

'Öldürmeye teşebbüs ettiğine dair kayıtlar var'

Özyıldırım’ın aynı zamanda avukatı olan Ardahan Baro Başkanı Avukat Osman Nuri Yıldız şunları söyledi:

"Ceza kanunda kişilerin sorumsuzluğunu düzenleyen bir kısım maddeler vardır. Ama belediye başkan olması nedeniyle ceza almayacak diye bir madde yok. Burada müvekkilime işlem yapılması normal. Hakaret sonrası belediye başkanına vurmuş. Başkan ise hakaret ettiği ve öldürmeye teşebbüs ettiğine dair kamera kayıtları var. Bu yapılırken belediye başkanına yasal işlem yapılmaması adaletin üstüne siyasi bir gölge düştüğü noktasında tereddüde yol açıyor."

'Belediye meclis üyesine de toplantı esnasında saldırarak bardak fırlattı'

Son yerel seçimlerde CHP Köprülü Belediye Başkan Adayı olan Engin Sarıkaya ise "Geçtiğimiz günlerde belediye meclis üyesi Özkan Tahtacı’ya toplantı esnasında saldırarak bardak fırlatması, belediye binasına sokmamakla tehdit etmesi üzerine Göle adli makamlarınca meclis üyemize koruma tahsis edilmiştir. Ancak Sayın Belediye Başkanı arkasındaki iktidar gücünü kullanarak sözde yönettiği toplumu baskılamakta ve Köprülü’de terör estirmektedir" diye konuştu.