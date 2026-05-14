MHP bir il yönetimini daha tasfiye etti

MHP'de Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası patlayan kriz sürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Malatya il teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atanmıştır."

MHP'deki krizle ilk olarak partinin İstanbul'daki teşkilatının 39 ilçesinin yönetimi görevden alınmıştı. Ardından ise Kütahya, Kars, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Bolu, Ardahan Antep ve Bingöl il yönetimleri de feshedilmişti.

Malatya ile birlikte feshedilen il yönetimi sayısı 12'ye yükseldi.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifası, parti içindeki krizi gün yüzüne çıkarmış, ardından tasfiye hamleleri peşpeşe gelmişti. Bahçeli her ne kadar Yönter’in akademik çalışmaları nedeniyle istifa ettiğini açıklasa da gerçekler ve yaşananlar tam aksini gösteriyor.

Parti içinde ajan bulunduğunu söyledikten kısa süre sonra istifa eden Yönter’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ı hedef aldığı öne sürülmüştü.

Yönter, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında isminin sızıntılarla anılmasından Yıldız'ı sorumlu tutmuş ve Bahçeli ile görüşmesinin engellenmesini Yıldız'ın etkisine bağlamıştı.

Teşkilat fesihlerinin ardından istifa eden İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya paylaşımı da gündem olmuştu. Yönter, tasfiyelerin ardından “Allah bes baki heves” ve “Hırsla kalkan zararla oturur” mesajlarını paylaşmıştı. Yönter daha sonra sosyal medya hesabını da kapattı.

MHP'deki krizi değerlendiren Bahçeli ise "Dava arkadaşlarımızın farklı mecralara savrulması, yükümüzün ağırlığını gösteriyor. Yorulanlara sitemimiz yok" demişti.