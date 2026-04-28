Bahçeli, MHP'deki krizi değerlendirdi: 'Yorulanlara sitemimiz yok'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti içerisindeki krize değinen Bahçeli, şöyle konuştu:

Büyük davalar sadece dışarıdan gelen saldırılarla sınanmaz; içeride büyüyen tereddütlerle de sınanır. Ancak bilinmelidir ki milliyetçilik, aynı ülküye, aynı istikamete, aynı kader duygusuna tutunarak güç kazanır. Unutmayalım ki bu dava hatırlayanların değil, taşıyanların davasıdır. Tarih de göstermektedir ki bu yürüyüş yorulanlarla sürmez; yükü omuzlayanlarla devam eder. Yorulup kenara çekilenlere sitemimiz yoktur. Zira yükümüz ağırdır. Ancak gönlü hâlâ bizimle atan, gözü hâlâ bu ocakta olan her kardeşimiz için soframızın yeri de gönlümüzün yeri de bakidir.

MHP'de 6 Nisan’dan bu yana sırasıyla İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep ve Bingöl il teşkilatları feshedilmişti.

Kriz, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifasının ardından gün yüzüne çıkmış, ardından tasfiye hamleleri peş peşe gelmişti.

'Kerkük'te Türkmen vali dönüm noktası'

Yeni "çözüm" sürecine dair konuşan Bahçeli, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa’nın Kerkük Valisi seçilmesini “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Irak’ı “sıradan bir komşu ülke” olarak görmediğini vurgulayan Bahçeli, “Kerkük bir daha pazarlık masalarına konu olmayacaktır” dedi.

Von der Leyen'e çıkıştı

Bahçeli, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Avrupa kıtasının “Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğini” sözlerine yanıt verdi.

Bu sözün “dilin kazası” olmadığını öne süren Bahçeli, “Zihnin derinliğinde duran tasnifin, kibrin ve çifte standardın dışavurumudur” diyerek eleştirdi. Von der Leyen’in bu sözlerinin kendi çevrelerinde dahi “jeopolitik bakımdan sorunlu” ve “çifte standartlı” bulunduğunu aktardı.

Bahçeli, “Mesele Ankara’nın istikameti değil, Brüksel’in ikiyüzlü siyasetidir” dedi.