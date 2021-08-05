MGK toplantısının ardından orman yangınlarına ilişkin bildiri

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından yayınlanan bildiride, 'Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş; hadisenin tabii seyri yanında ülkemiz içindeki ve dışındaki dezenformasyonu da değerlendirilerek bu çerçevede alınabilecek ilave tedbirler görüşülmüştür' ifadeleri yer aldı.

Bildiride, Kıbrıs gündemine ilişkin de, "Kıbrıs meselesine taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir" denildi.