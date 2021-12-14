MGK Genel Sekreteri ikram şirketinin yönetim kurulu üyesi çıktı

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu (GİK) CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen bütçe görüşmelerinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı bütçeleri ile ilgili konuştu.

Kılınç, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu’nun, Türk Hava Yolları'nın ikram şirketi Turkish DoCo'nun yönetim kurulu üyesi ve maaşlı elemanı olduğunu gündeme getirdi. Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri uçaklarda ikram hizmeti veren yemek şirketinin yönetim kuruluyla meşgul. Milli Güvenlik Kurulu üyesi İçişleri Bakanı, kara paracıları bakanlıkta ağırlamakta, organize suç örgütü bu mensuplarının yurt dışına çıkmasını sağlamaktadır. Milli Güvenlik Kurulu’nun başkanı ise mal varlığı ile tehdit edilmeye ve dış şantajlara sessiz kalmaktadır."

'Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yıllardır neden yok?'

"Türkiye’nin, milli güvenlik siyaset belgesinden yoksun olmayı ve MGK Genel Sekreterinin bir yemek şirketinin maaşlı elamanı olmasını hak etmediğini" söyleyen Kılınç, "Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yıllardır neden yok? Çünkü; Tek adam iktidarı, güvenlik kaynaklarımızı Saray ticarethanesinin aracı olarak görüyor” şeklinde konuştu.

Kılınç ayrıca 2022 bütçesinde, savunma ve güvenlik ihtiyaçları için genel bütçeden yüzde 11 pay ayrıldığını da belirtti.