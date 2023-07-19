Mezuniyet töreninde LGBT bayrağı açan öğrenci ölümle tehdit edildi

Uşak Üniversitesi öğrencisi Melisa Caymaz, mezuniyet töreni sırasında gökkuşağı bayrağı açarak sahneden indi. Önce sosyal medya üzerinden hedef gösterilen Caymaz daha sonra da Yeni Şafak gazetesinin hedefi oldu.

Caymaz'ın görüntülerini yayınlayan Yeni Şafak yaşanan olayı “Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası” başlığı ile haberleştirdi. Caymaz'ın açık ismini haberde yayınlayan gazete, “Türk ve Müslüman aile yapısını hedef alıp, toplum ahlakını dinamitleyen LGBT sapkınlığı üniversitede hortladı” ve “Uşak Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde sahneye çıkan bir kız öğrenci, merdivenlerden inerken beline sakladığı LGBT paçavrasını açarak provokasyon yaptı” ifadelerini kullanırken, üniversite yönetiminin öğrenci hakkında soruşturma açtığı iddia edildi.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre, hedef gösterilmesinin ardından Caymaz'a yönelik tehditler de hız kazandı. Sosyal medya üzerinden nefret içerikli söylemlere maruz kalan Caymaz, ölüm tehditleri almaya başladı. Caymaz'ın görüntülerini paylaşan kullanıcılardan biri erkek şiddeti sonucu katledilen kadınlar için oluşturulan dijital anıt niteliğindeki “anitsayac.com” isimli siteyi işaret ederek, “En kısa sürede senin de ismini anıtsayaca altın harflerle yazdıracağız” ifadelerini kullandı.

Üniversiteden açıklama

Öte yandan konu ile ilgili Uşak Üniversitesi yönetimi de bir açıklama yayınladı.

Gökkuşağı bayrağını “paçavra” olarak nitelendiren üniversite yönetiminin açıklamasında “Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün 17.07.2023 tarihindeki mezuniyet töreni sırasında mezun öğrencilerden biri kıyafetine gizlediği LGBT paçavrasını hiçbir yetkilinin izni ve bilgisi olmaksızın tören esnasında provokasyon amacıyla ani bir hamle ile açmıştır. Üniversitemiz yönetim birimlerinin bu şahsi eylemi tasvip etmesi ve desteklemesi imkansızdır. Söz konusu şahsi davranış ile ilgili resmi işlemler başlatılmıştır” denildi.

'Kadın ve LGBTİ+ cinayetlerine dikkat çekmek istedim'

Gazete Duvar'a konuşan Caymaz, “Bu bir günlük bir süreç değil. Yıllardır kadınlar ve LGBTİ+'lar üzerinde baskı politikaları izleniyor. Mezuniyette açtığım gökkuşağı bayrağı sonrası sosyal medya üzerinden gelişen ve üniversitenin açıklamasına da yansıyan ifadeler saldırıların ne kadar ciddi boyutta olduğunu gösteriyor. Diğer yandan ne kadar güçlü olduğumuzu da gösteriyor. Kadın cinayetlerine, LGBTİ+ cinayetlerine, Onur Yürüyüşlerine yönelik saldırılara dikkat çekmek amacıyla bunu yaptım” dedi.

Sosyal medya üzerinden aldığı ölüm tehditlerine de değinen Caymaz, şöyle devam etti:

“Güçlerinin nereden aldıklarını biliyoruz. Yıllardır da buna karşı mücadele ediyoruz. Her 8 Mart, 25 Kasım ve onur yürüyüşlerinde söylediğimiz gibi kadın cinayetleri de LGBTİ+ cinayetleri de politiktir. Biz bu politikalarla savaşıyoruz. Kapitalizm ve ataerki ile savaşıyoruz. Sokaklarda kampüslerde bu mücadeleyi de büyütüyoruz.”

'Hedef gösterilmem sonrası açıklama yapıldı'

Medyada çıkan haberlerin ardından üniversitenin yaptığı açıklamaya da değinen Caymaz, “'Üniversite suç duyurusunda bulundu' diye haber yapıldı. Ancak üniversitenin bir açıklaması yoktu. Sosyal medyada hedef gösterilmem ve Yeni Şafak'ın açık ismim ve görüntülerimle olayı haberleştirmesi sonrası üniversite yönetiminden bir açıklama yapıldı. YÖK'ün nerede durduğunu, medya baskısının ne olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Üniversitelerin bizimle özgürleşeceğine inanıyorum. YÖK, polis, medya bu ablukayı biz dağıtacağız” diye konuştu.